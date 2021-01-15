Kardan koltuk, bozdolabı ve çamaşır makinesi yaptı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde mobilyacı Nedim Salar (32), yağan karla 4 saatlik çalışmanın ardından iş yerinin önünde kardan koltuk, bozdolabı ve çamaşır makinesi yaptı. Koltuğu görenler şaşırırken, iş yerine gelen müşteriler, üzerine oturup çay içti.

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bunu eğlenceye dönüştürenler de oldu. Yüksekova ilçesinde kar yağışını fırsat bilen mobilyacı Nedim Salar, iş yerinin önünde kardan koltuk, bozdolabı ve çamaşır makinesi yaptı. Koltuğu görenler önce şaşkınlık yaşadı sonra fotoğraf çekti.

KARDAN KOLTUKTA ÇAY İÇTİLERMobilya dükkanının sahibi Salar, 4 saatlik uğraş sonucu kardan koltuk yaptığını, koltuğu görenlerin hatıra fotoğraf çektirdiğini belirterek," Dün akşam başlayan kar, sabaha kadar devam etti. Sabah iş yerimizi açtığımızda dükkanın önüne çok fazla kar vardı. Temizlemeye çalışırken, bir anda kardan koltuk yapmak aklıma geldi. Mobilyacı olduğumuz için biz de kendi ürünlerimiz yapmaya çalıştık. Çok güzel oldu. Gelen müşterilerimizle birlikte kardan koltuğun üzerine oturup çay içtik. İlgi odağı oldu, gelen vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çekti" dedi.

- Ksekova

Kaynak: Demirören Haber Ajansı