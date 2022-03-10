Kardan dolayı kapalı yollar! 10 Mart hangi yollar kapalı? Karayolları kapalı yollar listesi! Bugün hangi yollar kapalı veya açık?

Karayolu kapalı yollar hakkında seyahat edecek vatandaşlar araştırma yapmakta. Arabasıyla yola çıkacak vatandaşlar bugün yollar kapalı mı? Bugün yollar neden kapalı? 10 Mart bugün hangi yollar kapalı olacak? 10 Mart trafik yol durumu! Hangi yollarda çalışma var? sorularına yanıt aradı. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Yol Durumu ve Kapalı Yollar Bülteni'ne göre Yol durumu! 10 Mart hangi yollar kapalı? Yolu ne zaman açılacak? Karayolları yol durumu! Bugün hangi yollar kapalı veya açık? Yollar neden kapalı? Detaylar haberimizde...

KARAYOLLARI KAPALI YOLLAR

1 İSTANBUL İL GENELİNDE 10-11-12-13.03.2022 TARİHLERİNDE YOĞUN KAR YAĞMASI DURUMUNDA İL DIŞINDAN GELEREK İSTANBUL'A SEYİR EDECEK AĞIR TONAJLI VE YÜK TAŞIYAN ARAÇLARIN OLUŞTURMASI MUHTEMEL YOL KAPANMALARINA SEBEP VERMELERİNİ ENGELLEMEK AMACIYLA TRAFİK TEDBİRLERİ ÜST DÜZEYDE ALINARAK ALTERNATİF YOLLARA VEYA BÖLGEDE BULUNAN EN YAKIN TIR PARKLARINA YÖNLENDİRİLECEKTİR.

2 Edirne-İstanbul yolunun 46-47.km.leri arasında hızlı tren çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

3 Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 45-48.km.leri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

4 Ankara-Çankırı yolunun 15-17.km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

5 Of-Çaykara-Bayburt yolunun (Soğanlı Geçidi Mevkii) 63.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım yolun 48-65.km.leri arasında bulunan servis yolundan tek şerit halinde kontrollü olarak sağlanmaktadır.

6 Sinop-Samsun yolunun 7-11.km.leri arasında (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

7 Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

8 Aydıncık-Silifke yolunun 33-35.km.leri arasında Taşucu-Ovacık arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

9 Refahiye-İliç yolunun 66-68.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

10 Adıyaman-Kahta yolunun 8-10.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

11 Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47.km.leri arasında (Bandırma Şehir Merkezi) Seviyeli Kavşak Çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

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