Karda yiyecek bulamayan serçeler, dinleme tesisini mesken tuttu
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Karda yiyecek bulamayan serçeler, dinleme tesisini mesken tuttu

05.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:13
Karda yiyecek bulamayan serçeler, dinleme tesisini mesken tuttu

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Karla kaplanan ilçede yiyecek bulmakta zorlanan serçeler de Yemişlik köyü yakınındaki dinlenme tesisine gelmeye başladı. İşletme çalışanı Mehmet Sak, müşterilerden çok serçelere yemek verdiklerini belirtti. 

Uludere ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kırsal bölgelerde karla kaplanan alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan serçeler de ilçeye bağlı Yemişli köyü yakınındaki dinleme tesisini mesken tuttu. Tesis personelinin de sahip çıkmasıyla sayıları artan serçeler, sürüler halinde gelip, uzun süre kalmaya başladı. İçeri giren müşteriler de kısa süreli şaşkınlıktan sonra duruma alışarak, ekmek kırıntılarıyla serçeleri beslemeye başlıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece uzun yoldan gelen sürücüleri ağırlayan dinlenme tesisinin çalışanları, serçelerle iç içe hayata alıştıklarını söyledi.

'SÜRÜLER HALİNDE GELİYORLAR'Tesis çalışanı Mehmet Sak, müşterilerden daha çok, kuşlara yemek verdiklerini belirterek, "Kar yağışından dolayı sürekli buradalar. Güvenlik kamerası gibi sürekli gözetliyorlar. Özellikle akşamları sürüler halinde geliyorlar. Sabaha kadar burada kalıyorlar. Müşteriler de rahatsız olmuyor. Her yer bembeyaz. Yiyecek bir şeyler bulamıyorlar. Biz de onlara yemek veriyoruz" dedi.

Karda yiyecek bulamayan serçeler, dinleme tesisini mesken tuttu
Karda yiyecek bulamayan serçeler, dinleme tesisini mesken tuttu
Karda yiyecek bulamayan serçeler, dinleme tesisini mesken tuttu
Karda yiyecek bulamayan serçeler, dinleme tesisini mesken tuttu
Karda yiyecek bulamayan serçeler, dinleme tesisini mesken tuttu
Karda yiyecek bulamayan serçeler, dinleme tesisini mesken tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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