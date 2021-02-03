Karda misket oynadılar

Karda misket oynadılar

KARS'ın Selim İlçesinin Katranlı köyünde karda misket (bilye) oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Elleri üşüyen çocuklar zaman zaman ceplerine ya da ovuşturarak ısıtmaya çalıştı.

Çocukluk dönemlerinin unutulmaz oyunlarından olan misket, bitki örtüsünün karla kaplı olduğu kışında çocuklar tarafından tercih ediliyor. Evlerinden misketlerini alan çocuklar köy meydanında toplanıyor ve soğuk havaya rağmen saatlerce oyun oynuyor. Çocuklar açgen çizerek misketlerini bırakıyor ve ardından atış noktası belirledikleri çizgiye geçiyorlar. Çizgeye en yakın bilye atan oyunun ilk atışını yapıyor. Her bilyeye vurdukça oyun hakkını elde tutan bilye sahibi isabet ettiremediğinde sıra ikinciye geçiyor. Yaz mevsimlerinde daha rahat oynanan misket oyunu kışın çocukları biraz zorluyor.

Soğuk havaya alışkın oldukları için saatlerce karda oyunlar oynayabildiklerini söyleyen çocuklardan Hakkı Cantepe (13), "Köyde genelde kızak kayıyoruz. Sıkılınca kartopu oynuyoruz ya da misket. Ellerimiz üşüyor ama sıka beklerken ısıtıyoruz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı