Karda kayan taksiden atlayan yolcu kamerada
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Karda kayan taksiden atlayan yolcu kamerada

20.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:09

Kağıthane'de, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışıyla beraber buzlanan rampada kayan taksideki müşteri araçtan atladı. Paniğe kapılan yolcunun araçtan atlaması ve taksinin kayma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası buzlanan yollarda çok sayıda araç kaymış ve kazalar meydana gelmişti. Kağıthane'de buzlanan yolda bir ticari taksinin kayması ve yaşanan panik anları kameralara yansıdı.
Çarşamba günü meydana gelen kazada, ara sokaktan yokuş aşağı inen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından taksi kontrolden çıkarak kaymaya başladığı görülüyor. Görüntülerde kayan takside bulunan yolcunun paniğe kapılarak kapıyı açarak kendini dışarı attığı görülüyor. Görüntülerde yokuş aşağı geri geri kaymaya devam eden taksinin bir site duvarına çarparak durabildiği görülüyor. Kazada, sürücüsü ile müşterinin burnu dahi kanamazken, takside hasar oluştu.

Karda kayan taksiden atlayan yolcu kamerada
Karda kayan taksiden atlayan yolcu kamerada
Karda kayan taksiden atlayan yolcu kamerada
Karda kayan taksiden atlayan yolcu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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