Karda kayan gencin üstüne hafif ticari araç devrildi
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Karda kayan gencin üstüne hafif ticari araç devrildi

16.02.2021 05:28 | Son Güncelleme: 16.02.2021 05:32
Karda kayan gencin üstüne hafif ticari araç devrildi

ANKARA'da yağan karda oyun oynayan iki gençten birinin üstüne sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi.

ANKARA'da yağan karda oyun oynayan iki gençten birinin üstüne sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Kaletepe Mahallesi 923'üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Yoğun yağan karda kayarak oyun oynayan gençlerden birinin üzerine, buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Karda kayan gencin üstüne hafif ticari araç devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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