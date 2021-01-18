Karda güreş tuttular
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Karda güreş tuttular

18.01.2021 20:18 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:22
Karda güreş tuttular

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Bülent Taşdibek ve Erdem Baykal, karların içerisine girerek güreş tuttu, kar yağışının keyfini çıkardı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Bülent Taşdibek ve Erdem Baykal, karların içerisine girerek güreş tuttu, kar yağışının keyfini çıkardı.  

Ereğli'de Kemer ile Balı Mahallesi arasında besi çiftliği bulunan Bülent Taşdibek, kar yağışının keyfini arkadaşı Erdem Baykal ile çıkarttı. Bülent Taşdibek ve Erdem Baykal karların içerisine atladı. Daha sonra iki arkadaş karların içerisinde güreş tuttu. İki arkadaş dondurucu soğuğa aldırış etmeden karların içerisinde eğlendi. 


Karda güreş tuttular
Karda güreş tuttular
Karda güreş tuttular
Karda güreş tuttular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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