Karda aç kalan karacalar köye indi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler
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Karda aç kalan karacalar köye indi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karda aç kalan karacalar köye indi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdıTRABZON Ağır kış şartlarının ve kar örtüsünün hüküm sürdüğü Trabzon'un Çaykara ilçesinde aç kalan karacalar köy ve mahallelere indi.

TRABZON (İHA) - Karda aç kalan karacalar köye indi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

TRABZON Ağır kış şartlarının ve kar örtüsünün hüküm sürdüğü Trabzon'un Çaykara ilçesinde aç kalan karacalar köy ve mahallelere indi.

İlçenin Köknar köyü Karaver mahallesi sakinlerinden Adnan Aydın sabah kalktığında 5 karacanın köyün içine kadar inerek yiyecek aradığını gördü. Adnan Aydın cep telefonu ile o anları görüntülerken, karacaların ürkmemesi için de yanındaki kardeşine sessiz olmasını söylemeyi ihmal etmedi. Yakınlarındaki insanları fark eden karacalar hızla köyden uzaklaşarak ormanda kayboldu.

Karda aç kalan karacalar köye indi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Karda aç kalan karacalar köye indi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Karda aç kalan karacalar köye indi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Özen - Son Dakika Haberleri

Trabzon, Aydın, kar, 3. Sayfa, Haber

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