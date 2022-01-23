BURSA (İHA) - Karda aç kalan hayvanları elleriyle beslediler

Mama getiren ekipleri gören hayvanlar sevinçten havalara zıpladı

BURSA - Bursa'da belediye ekipleri Uludağ'da karda aç kalan köpekleri elleriyle besledi.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ'daki besleme noktalarında karda yiyecek bulamayan sokak köpeklerini düzenli olarak besliyor. Ekipler bölgede sürekli araştırma yaparken, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere besleme noktaları yerleştirerek, buralara haftanın belirli günlerinde mama bırakıyor. Sokak hayvanları ise kendilerini beslemeye gelen ekipleri görünce sevinçten havalara zıpladı. Uludağ'da toplam 18 noktada besleme çalışması yapılıyor.

Uludağ'da düzenli olarak sokak hayvanlarını beslediklerini ifade eden eden Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, "Ekiplerimiz tarafından Uludağ yolunda düzenli olarak besleme ve bakım çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Uludağ yolu üzerinde belediyemize ait toplam 5 sabit beslenme odağımız bulunmakta. Bu sabit beslenme odaklarının dışında toplam 13 noktada besleme çalışmaları devam etmektedir. Toplam 18 noktada ekiplerimiz veteriner hekim kontrolünde besleme çalışmasını periyodik olarak haftanın belirli günlerinde yapmaktadır. Protein ve enerji değerleri yüksek kuru mama ile hayvanları beslemekteyiz. Beslenme odaklarımızın çevresinde hasta, baygın ve tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlar veteriner hekimlerimiz tarafından kontrol edilerek, ekip araçlarımızla doğal yaşam ve tedavi merkezimize getirilerek gerekli tedavileri yapılıyor" dedi.