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Karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi

Karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Flamingo Yolu yakınlarında ikamet eden Yılmaz ailesinden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaştı. Zehirlendiklerini anlayan Yılmaz Ailesi, 112'yi arayarak yardım istedi. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiye müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ADIYAMAN

Karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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