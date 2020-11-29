Karayoluna inen geyik görenleri hayrete düşürdü
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Karayoluna inen geyik görenleri hayrete düşürdü

29.11.2020 22:03 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:07

Karayoluna inen geyik görenleri hayrete düşürdü Bartın'da gece saatlerinde karayoluna inen ve çok nadir görülen geyik görenleri hayrete düşürdü.

Karayoluna inen geyik görenleri hayrete düşürdü

BARTIN - Bartın'da gece saatlerinde karayoluna inen ve çok nadir görülen geyik görenleri hayrete düşürdü.

Bartın'ın Hasankadı beldesinden Karabük'ün Yenice ilçesi istikametine gece saatlerinde seyir halinde olan otomobilin önüne geyik çıktı.

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Otomobilin içindeki vatandaşlar bölgede çok ender görülen geyiği bir anda karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Geyik, bir süre aracın önünde durduktan sonra tekrar koşmaya başladı. Cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydeden otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan vatandaşlar geyiği bir süre takip ettiler.

Yaralı olduğu için karayoluna indiği ve kaçak avcılar tarafından vurularak yaralanmış olabileceği değerlendirilen geyik bir süre sonra ormanlık alana ilerleyerek gözden kayboldu.

Karayoluna inen geyik görenleri hayrete düşürdü
Karayoluna inen geyik görenleri hayrete düşürdü
Karayoluna inen geyik görenleri hayrete düşürdü
Karayoluna inen geyik görenleri hayrete düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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