Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan kimdir? Esat Delihasan kaç yaşında, nereli?
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Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan kimdir? Esat Delihasan kaç yaşında, nereli?

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan kimdir? Esat Delihasan kaç yaşında, nereli?
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Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti. Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan kimdir? Esat Delihasan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

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Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti. Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan kimdir? Esat Delihasan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ESAT DELİHASAN KİMDİR?

1969 yılında Rize'de doğan Delihasan ilk ve ortaokul öğrenimini Rize'de tamamladıktan sonra, liseyi İstanbul'da bitirdi. 1984 yılında Eminönü Kültürel Karate İhtisas Spor Kulübü'nde Ali Koca nezaretinde karate çalışmalarına başladı. 1988 yılında Atilla Çeliktürk ve Hakan Alpay döneminde Milli Takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. 1988 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda dünyanın en iyi dövüşen sekiz sporcusundan biri olarak Türkiye'den ilk defa Dünya Karması'na seçildi. 120 kez milli formayı giydi. Defalarca uluslararası turnuvalarda ve şampiyonalarda madalya kazandı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne transfer oldu. 1995 yılında takımın başına antrenör olarak getirildi. 2008'den günümüze kadar Türkiye Karate Federasyonu Başkanlık görevini yapmıştır.

ESAT DELİHASAN VEFAT ETTİ

Bir süredir korona virüs tedavisi gören Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan 52 yaşında hayatını kaybetti.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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