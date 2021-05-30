Karatay'da 13,7 kilometrelik mahalle yolu yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay ilçesindeki 10,7 kilometrelik Hayıroğlu-Sakyatan ve 3 kilometrelik Aksaray Yolu-Akörenkışla-Esentepe mahalle yollarında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay ilçesindeki 10,7 kilometrelik Hayıroğlu-Sakyatan ve 3 kilometrelik Aksaray Yolu-Akörenkışla-Esentepe mahalle yollarında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2021 yatırım programı kapsamında sorumluluk alanlarındaki mahalle yollarında çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Yol medeniyettir düsturuyla şehrimizin yarınlarının daha güzel olması için el birliğiyle çalışıyoruz. Konya'mızın ilçelerinde sorumluluk alanımızdaki bütün mahalle yollarının standardını yükseltmeye, ihtiyaç olan yerlere yeni yollar yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat