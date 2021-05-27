Karasu'da kurtarma teknesi karaya oturdu
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Karasu'da kurtarma teknesi karaya oturdu

Karasu'da kurtarma teknesi karaya oturdu
Demirören Haber Ajansı / Güven Hasbaş - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 'Delta Efe' isimli kurtarma teknesi, batık bir tekne çıkarmaya çalışılırken karaya oturdu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 'Delta Efe' isimli kurtarma teknesi, batık bir tekne çıkarmaya çalışılırken karaya oturdu.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde meydana geldi. Bir firmaya ait olan 'Delta Efe' isimli 300 tonluk kurtarma teknesi, batan bir tekne çıkarılmak istenirken karaya oturdu. Teknenin personeli kıyıya çıkarken, kuma oturan kurtarma teknesinin yarın sabah bulunduğu yerden çekilmesi için çalışma yapılacağı öğrenildi.


Karasu'da kurtarma teknesi karaya oturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven Hasbaş

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