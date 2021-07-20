KARASU'DA KAŞINMANIN NEDENİ DENİZ ANASI
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KARASU'DA KAŞINMANIN NEDENİ DENİZ ANASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde dün 32 kişinin vücutlarında kaşıntılar oluştuğu deniz suyundan alınan numune temiz çıktı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde dün 32 kişinin vücutlarında kaşıntılar oluştuğu deniz suyundan alınan numune temiz çıktı. Kaşıntıların deniz anasından kaynaklandığı belirlendi.

Karasu sahilinde dün denize giren bazı kişilerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Vücutlarında, kaşınmaya bağlı kızarıklar oluşan 32 kişi, hastaneye gitti. Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.00 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar denize girilmesine izin vermedi. Ekipler sudan numune aldıktan sonra, ilerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi. Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılan incelemede deniz suyunun temiz çıktığı belirtildi. Kaşınmanın son iki gündür oluşan deniz anasından kaynaklandığı bildirildi.

KARASU'DA KAŞINMANIN NEDENİ DENİZ ANASI
KARASU'DA KAŞINMANIN NEDENİ DENİZ ANASI
KARASU'DA KAŞINMANIN NEDENİ DENİZ ANASI
KARASU'DA KAŞINMANIN NEDENİ DENİZ ANASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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