Karasu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hakan L. idaresindeki 34 GK 2476 plakalı otomobil ile Necmettin İ'nin kullandığı 54 YC 940 plakalı otomobil, Darıçayırı-Karapınar sapağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların sürücüleri ile bir kişi yaralandı.
Yararılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün