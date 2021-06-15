Karasu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Karasu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hakan L. idaresindeki 34 GK 2476 plakalı otomobil ile Necmettin İ'nin kullandığı 54 YC 940 plakalı otomobil, Darıçayırı-Karapınar sapağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların sürücüleri ile bir kişi yaralandı.

Yararılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Karasu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Karasu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Karasu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Karasu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Karasu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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