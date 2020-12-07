Tarım araçlarının giremediği alanlarda karasaban devreye giriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarım araçlarının giremediği alanlarda karasaban devreye giriyor

07.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:34

Tarım araçlarının giremediği alanlarda karasaban devreye giriyor Kahramanmaraş'ın kırsal kesimlerinde gelişen teknolojiye rağmen karabasan çiftçilerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor Kahramanmaraş'ta tarım araçlarının ulaşamadığı engebeli arazilerdeki çiftçiler karasaban ile arazilerini sürüyor.

Tarım araçlarının giremediği alanlarda karasaban devreye giriyor

Kahramanmaraş'ın kırsal kesimlerinde gelişen teknolojiye rağmen karabasan çiftçilerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tarım araçlarının ulaşamadığı engebeli arazilerdeki çiftçiler karasaban ile arazilerini sürüyor.

Gelişen teknoloji ve insan gücüne ihtiyacın azalmasına rağmen karasaban, engebeli arazilerdeki kırsal kesimde çiftçilerin vazgeçilmez tarım aletleri arasında bulunuyor. Onikişubat ilçesinin yaklaşık 50 mahallesinde yaşayan çiftçiler, ata-dede mirası diyerek arazilerini karasabanla sürüyor. Çiftçiler, engebeli bölgelerde öküzlerle geleneksel yöntemle arazilerini sürerken, bağ çubukları da budanıyor.

Günde 2 dekar arazi sürdüklerini belirten çiftçi Ali Yastı, "Bağlarımız bu şekilde çok muazzam oluyor. Çokça öküz ile bağlarımızı sürüyoruz" dedi.

Tarım araçlarının giremediği alanlarda karasaban devreye giriyor
Tarım araçlarının giremediği alanlarda karasaban devreye giriyor
Tarım araçlarının giremediği alanlarda karasaban devreye giriyor
Tarım araçlarının giremediği alanlarda karasaban devreye giriyor
Tarım araçlarının giremediği alanlarda karasaban devreye giriyor
Tarım araçlarının giremediği alanlarda karasaban devreye giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

İlgili Haberler

Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler
Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler
Kısıtlama saatlerinde bindiği otobüsten inmeyince polis devreye girdi
Kısıtlama saatlerinde bindiği otobüsten inmeyince polis devreye girdi
Kısıtlama başladı ekipler devreye girdi
Kısıtlama başladı ekipler devreye girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ezgi Mola Ivana Sert Cem Yılmaz
Spor Erol Bulut Yılmaz Vural Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarım araçlarının giremediği alanlarda karasaban devreye giriyor - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:25:17. #1.15#
title