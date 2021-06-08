Dink davasında dosyası ayrılan 13 sanık hakkında mal varlıklarına el koyma kararı talep edildi
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Dink davasında dosyası ayrılan 13 sanık hakkında mal varlıklarına el koyma kararı talep edildi

Dink davasında dosyası ayrılan 13 sanık hakkında mal varlıklarına el koyma kararı talep edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hrant Dink cinayeti davasında savcılık dosyası ayrılan Fetullah Gülen ve Zekeriya Öz'ün de aralarında olduğu 13 firari sanık hakkında kaçak sayılma ile mal varlıklarına el koyma kararı verilmesini talep etti.

Hrant Dink cinayeti davasında savcılık dosyası ayrılan Fetullah Gülen ve Zekeriya Öz'ün de aralarında olduğu 13 firari sanık hakkında kaçak sayılma ile mal varlıklarına el koyma kararı verilmesini talep etti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava 26 Mart 2021 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme kararında firari 13 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar vermişti. Ayrılan dosya üzerinden 13 sanık yönünden yürütülen yargılamanın bugün ilk celsesi görüldü.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı 13 sanığın CMK 257/1 maddesinde belirtilen "Haklarındaki soruşturmanın veya kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir" ibaresiyle tanımlanan kaçak tanımına uyduğunu belirtti. Savcı sanıkların kaçaklıklarına hükmedilmesine ve mal varlıklarına el koyma kararı verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, savcının talebine karşı sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının zorunlu olduğunu aktardı. Bu nedenle mahkeme heyeti bu celse görülen duruşma zaptının sanık avukatlarına gönderilmesine ve sanık avukatlarının önümüzdeki celse beyanda bulunmasına karar verdi. Mahkeme heyeti sanıklar Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Ekrem Dumanlı, Fetullah Gülen, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz haklarındaki yakalama emrinin devamına ve infazlarının beklenmesine de hükmetti.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Firari sanıkların yargılandığı Hrant Dink cinayeti davası
Firari sanıkların yargılandığı Hrant Dink cinayeti davası
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