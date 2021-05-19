Karapınar Ticaret Borsasına yeni cihaz

Karapınar Ticaret Borsası, Türkiye'deki TMO ile lisanslı depolarda kullanılan Inframatic 9500 NIT 2021 model analiz cihazını aldı.

Karapınar Ticaret Borsası, Türkiye'deki TMO ile lisanslı depolarda kullanılan Inframatic 9500 NIT 2021 model analiz cihazını aldı.

EVA Silo-TahılDepolama-Analiz Sistemleri Firma yetkilisi Volkan Sarıarslan, cihazı kurdu ve borsa personeline cihazla ilgili eğitim verdi.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, üyelerin alım satımlarında karar vermeleri açısından kesin ve doğru analiz sonucu veren teknolojik cihazların önemli olduğunu vurguladı.

TMO ve lisanslı depolarda kullanılan kesin, kabul edilmiş aralıklarda ölçüm yapan, güvenilir ve işlem kolaylığı sağlayan Inframatic 9500 NIT cihazını Borsa Laboratuvarına kazandırdıklarını ifade eden Ulusoy, şunları kaydetti:

"Yeni cihaz ile 1 dakikadan kısa sürede birçok ürünün birden fazla parametresini öğrenmemiz mümkün olacaktır. Yani Borsa Laboratuvarında yapılan ölçümler herhangi bir TMO veya lisanslı depoda yapılan ölçüm sonuçları ile aynı olmaktadır. Üyelerimize güven ve işlem kolaylığı sağlayacak cihazımızın hayırlı olmasını, 2021 yılı hasat sezonunun tüm üreticilerimiz, üyelerimiz ve ülkemiz adına hayırlı, bereketli ve helalinden bol kazançlı geçmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz