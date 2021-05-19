Karapınar Ticaret Borsasına yeni cihaz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karapınar Ticaret Borsasına yeni cihaz

Karapınar Ticaret Borsasına yeni cihaz
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar Ticaret Borsası, Türkiye'deki TMO ile lisanslı depolarda kullanılan Inframatic 9500 NIT 2021 model analiz cihazını aldı.

Karapınar Ticaret Borsası, Türkiye'deki TMO ile lisanslı depolarda kullanılan Inframatic 9500 NIT 2021 model analiz cihazını aldı.

EVA Silo-TahılDepolama-Analiz Sistemleri Firma yetkilisi Volkan Sarıarslan, cihazı kurdu ve borsa personeline cihazla ilgili eğitim verdi.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, üyelerin alım satımlarında karar vermeleri açısından kesin ve doğru analiz sonucu veren teknolojik cihazların önemli olduğunu vurguladı.

TMO ve lisanslı depolarda kullanılan kesin, kabul edilmiş aralıklarda ölçüm yapan, güvenilir ve işlem kolaylığı sağlayan Inframatic 9500 NIT cihazını Borsa Laboratuvarına kazandırdıklarını ifade eden Ulusoy, şunları kaydetti:

"Yeni cihaz ile 1 dakikadan kısa sürede birçok ürünün birden fazla parametresini öğrenmemiz mümkün olacaktır. Yani Borsa Laboratuvarında yapılan ölçümler herhangi bir TMO veya lisanslı depoda yapılan ölçüm sonuçları ile aynı olmaktadır. Üyelerimize güven ve işlem kolaylığı sağlayacak cihazımızın hayırlı olmasını, 2021 yılı hasat sezonunun tüm üreticilerimiz, üyelerimiz ve ülkemiz adına hayırlı, bereketli ve helalinden bol kazançlı geçmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

Erdoğan: 'Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız.'
Erdoğan: "Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız."
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Adem Büyük Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karapınar Ticaret Borsasına yeni cihaz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 15:32:35. #1.15#

title