Karapınar'da "Tatlı Kaçık" Oyunu Sahnelendi

Karapınar Belediyesi tarafından Ereğli Sanat Merkezinin hazırladığı "Tatlı Kaçık" tiyatro oyunu sahnelendi.



John Patrick'in yazdığı Hidayet Eritici'nin yönetmenliği üstlendiği oyunda, Zeliha Koçak, Hamza Yazıcı, Nagehan Sağran, Kaan Tunca, Ümit Korkmaz, Kamil Devran, Neşe Eşe Battal rol aldı.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Tiyatro ekibini güzel bir oyun sergiledikleri için tebrik ediyorum. Sosyal Belediyecilik kapsamında İnşallah önümüzdeki günlerde de kültürel faaliyetlerin çoğalması için çalışmalarımız devam etmektedir. Tiyatroya ilgi gösteren halkımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.