Karapınar'da rüzgar ve soğuktan zarar gören alanlarda inceleme yapıldı
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Karapınar'da rüzgar ve soğuktan zarar gören alanlarda inceleme yapıldı

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, geçen haftaki sert rüzgar ve ani değişen hava sıcaklığından zarar gören tarım arazilerini ziyaret ederek çiftçilerle görüştü.

Karapınar'da rüzgar ve soğuktan zarar gören alanlarda inceleme yapıldı
29.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:58

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, geçen haftaki sert rüzgar ve ani değişen hava sıcaklığından zarar gören tarım arazilerini ziyaret ederek çiftçilerle görüştü.

Üner, odanın teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ile Akören ve Oymalı mahallesindeki çiftçileri ziyaret edip "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Domates ekili alanlarda zararın büyük olduğunu söyleyen Üner, "Akören ve Oymalı mahallelerinde, başta domates olmak üzere, zarar gören üretim alanları tespit ettik. Zarar gören çiftçilerimizle görüştük, sorunlarını dinledik. Çiftçilerimizin maddi zararlarını hafifletebilmek için üst mercilere iletmek üzere gerekli raporlamamızı gerçekleştirdik. Soğuk hava ve şiddetli rüzgardan zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizle bereketli yıllar dileriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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