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Karapınar'da çiftçilere eğitim

AA, Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Karapınar'da çiftçilere eğitim

Karapınar Ziraat Odası, Kış Dönemi Çiftçi Eğitimi programı kapsamında çiftçilere eğitim verildi.

Karapınar Ziraat Odası, Kış Dönemi Çiftçi Eğitimi programı kapsamında çiftçilere eğitim verildi.

Oda Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Yeşilyurt Mahallesi'nde hububatta gübreleme, sulama, baharlık ürün yetiştiriciliği ve bakımını anlattı.

Soylu, çiftçinin değerinin her geçen gün artığını ifade ederek, "Üretim maliyetleri arttı, buna rağmen üretmeye devam edeceğiz. Bilinçli üretim yaparak karlılığı artırmaya gayret edeceğiz. Ürün desenini seçerken tek ürüne bağlı kalınmamalı." dedi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Süleyman Soylu, Ziraat Odası, Yeşilyurt, Çiftçi, Güncel, Haberler

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