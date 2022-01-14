Karapınar'da bağımlılıkla mücadele eğitimi veriliyor

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi tarafından okullarda bağımlılıkla mücadele eğitimleri veriliyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdür Ahmet Aydınbelge, yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi verildiğini belirtti.

Yıl boyunca ilçedeki okullarda bu eğitimlerin devam edeceğini dile getiren Aydınbelge, "Gerek veliler gerekse öğrenciler bizle için son derece değerli. Öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan korunması yönündeki çalışmalarımıza gösterilen ilgi memnuniyet vericidir. Hiç bir ferdimizin toplumdan kaybolup gitmesine gönlümüz razı gelmez." ifadesini kullandı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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