Karapınar'da annelere narkotik eğitimi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında Karapınar'da anne ve anne adaylarına eğitim verildi.

KONYA (AA) - Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında Karapınar'da anne ve anne adaylarına eğitim verildi.

Yeşilay Karapınar Şubesi ile Karapınar Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) işbirliği ile narkotik eğitimi düzenlendi.

Jandarma Kıdemli Başçavuş Ulaş Ceylan, ASEM'deki eğitimde uyuşturucu maddenin tanımı, başlama nedenleri, madde bağımlılığı, bağımlıkla mücadele, ailelere düşen görevler hakkında bilgi verdi.

Ceylan, "Annelerin çocuklarını iyi tanımaları ve sosyal hayat çevrelerini de iyi bilmeleri gerekir. Çocuklar birçok sırrını annelerine söyler. Çocuklarımızla iyi iletişim halinde olalım. Onları kaybetmek geleceğimiz kaybetmek anlamına gelir. Bu yüzden annelere büyük görevler düşüyor. Bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Sizlere destek vermeye hazırız." dedi.

Eğitime ASEM Karapınar Müdürü Dudu Sağlamer, Yeşilay Karapınar Şube Başkanı Erhan Uysal ile çok sayıda kadın katıldı.