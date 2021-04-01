Karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR - Haberler | Güncel
Karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı

SAĞLIK Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da karantinayı ihlal edip, yolcu otobüsünde yakalanan Y.Y.'ye (49) bin 469 lira para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi.

SAĞLIK Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da karantinayı ihlal edip, yolcu otobüsünde yakalanan Y.Y.'ye (49) bin 469 lira para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi. 

Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 586.84 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 4 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun'da Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikmen kavşağında araçları tek tek durdurup, HES kodu denetimi yaptı. Samsun-Sinop arasında sefer yapan bir yolcu otobüsünde yapılan denetimde Y.Y, riskli çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen filyasyon ekipleri, Y.Y.'yi, Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'na yerleştirirken, şahsa ayrıca 3 bin 469 lira para cezası kesildi.


Karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı
Karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı
Karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Cem Adrian Merve Dizdar Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Fatih Terim İsmail Kartal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:15:05. #1.16#
title