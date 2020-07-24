Karantinaya alınan mahallenin sakinlerine gıda desteği sağlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantinaya alınan mahallenin sakinlerine gıda desteği sağlandı

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallenin sakinlerine gıda dağıtımı yapıldı.

24.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:36

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallenin sakinlerine gıda dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çatalpınar ilçesi Sayacatürk Mahallesi'nin bir bölümü için verilen karantina kararının ardından, bölgeye gıda yardımında bulunulması için çalışma başlatıldı.

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının "sözleşmeli tarım" modeli altında verdiği destekle Altınordu, Fatsa, Ünye ve Perşembe ilçelerinde üretilen domatesler, mahalle sakinlerine dağıtılmak üzere üreticilerden satın alındı.

Domatesin yanı sıra gıda kolileriyle mahalleye giden Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanlığı ekipleri, her haneye verilecek şekilde yardım malzemelerini, Muhtar İsmet Ayva'ya teslim etti.

Muhtar Ayva, mahallede 17 Temmuz saat 24.00'ten itibaren başlayan karantina tedbirlerinin devam ettiğini belirtti.

Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür eden Ayva, "Domates, gıda kolileri ve maskelerden oluşan yardım malzemeleri mahallemize ulaştı ve evlere teslimatları sürüyor." ifadesini kullandı.

Karantinaya alınan mahallenin sakinlerine gıda desteği sağlandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Politika
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı Ekonomi
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Dünya
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Ekonomi
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Serdar Ortaç Seyfi Dursunoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Okan Buruk Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Cuma Namaz Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Karantinaya alınan mahallenin sakinlerine gıda desteği sağlandı - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 17:40:46. #1.14#
title