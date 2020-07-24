Karantinaya alınan mahallenin sakinlerine gıda desteği sağlandı Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallenin sakinlerine gıda dağıtımı yapıldı.

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallenin sakinlerine gıda dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çatalpınar ilçesi Sayacatürk Mahallesi'nin bir bölümü için verilen karantina kararının ardından, bölgeye gıda yardımında bulunulması için çalışma başlatıldı.

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının "sözleşmeli tarım" modeli altında verdiği destekle Altınordu, Fatsa, Ünye ve Perşembe ilçelerinde üretilen domatesler, mahalle sakinlerine dağıtılmak üzere üreticilerden satın alındı.

Domatesin yanı sıra gıda kolileriyle mahalleye giden Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanlığı ekipleri, her haneye verilecek şekilde yardım malzemelerini, Muhtar İsmet Ayva'ya teslim etti.

Muhtar Ayva, mahallede 17 Temmuz saat 24.00'ten itibaren başlayan karantina tedbirlerinin devam ettiğini belirtti.

Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür eden Ayva, "Domates, gıda kolileri ve maskelerden oluşan yardım malzemeleri mahallemize ulaştı ve evlere teslimatları sürüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA