Karantinadaki vatandaşların pencerede bayram coşkusu
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Karantinadaki vatandaşların pencerede bayram coşkusu

Karantinadaki vatandaşların pencerede bayram coşkusu Mersin'in Erdemli ilçesindeki yurtta karantinadaki 104 vatandaş bayram coşkusunu ellerinde bayraklarla pencerelerinde yaşadı Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenci yurdunda karantinada tutulan vatandaşlar saat 19.

Karantinadaki vatandaşların pencerede bayram coşkusu
19.05.2020 22:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:10

Karantinadaki vatandaşların pencerede bayram coşkusu

Mersin'in Erdemli ilçesindeki yurtta karantinadaki 104 vatandaş bayram coşkusunu ellerinde bayraklarla pencerelerinde yaşadı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenci yurdunda karantinada tutulan vatandaşlar saat 19.19'da ellerindeki bayraklarla pencereye çıkıp 19 Mayıs kutlamalarına eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye genelinde vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinde Ay Yıldızlı bayraklarını açarak saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyup bayram coşkusu yaşadı.

Erdemli'de korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışından gelen 104 vatandaşın karantinada kaldığı Erdemli Kız Kalesi Öğrenci Yurdu'nda ise karantinadaki vatandaşlar pencerelerinde, yurt personelinin bahçede düzenlediği törene eşlik etti.

Ellerinde ay yıldızlı bayraklarla pencerelere çıkan vatandaşlar, yurdun bahçesinde saygı duruşunda bulunan ve ardından istiklal Marşını okuyan 30 yurt personeline eşlik etti. Törenin ardından da çalınan 10. Yıl Marşı'yla vatandaşlar karantinada da olsa bayram coşkusu yaşandı.

Kaynak: İHA

Manşet

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