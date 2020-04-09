Karantinadaki köye gıda yardımı Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından dün karantinaya alınan Akpınar Mahallesinde yaşayan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından dün karantinaya alınan Akpınar Mahallesinde yaşayan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

Bozüyük ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından mahallede birden fazla pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeniyle Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla karantinaya alınmasının ardından vatandaşlar için gıda kolisi hazırlandı.

Ekipler, hazırladıkları gıda kolilerini mahallenin girişinde oluşturulan kontrol noktasına bıraktı.

Mahalle muhtarlığı ile görüşen belediye ekiplerinin zaman zaman gıda kolisi yardımlarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA