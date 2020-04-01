Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım
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Çin Halk Cumhuriyeti, Esra Dermancıoğlu, Türkiye, Magazin

Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde olan oyuncu Esra Dermancıoğlu, bir arkadaşıyla konuşurken "Senin evde kocan var, ben ne yapayım? Keşke sevgilimden ayrılmasaydım" itirafında bulundu.

01.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:42
Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Virüsten korunmak için kendisini eve kapatan oyuncu Esra Dermancoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya başladı. Bir arkadaşıyla canlı yayında sohbet eden oyuncu, yaptığı itirafla da herkesi şaşkına çevirdi.

"ESKİ SEVGİLİMİ ARADIM AMA YOK"

Yıllar önce yayınlandığı döneme damga vuran ve günümüzde de tekrarları verilen Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde Mukaddes yenge rolüyle akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabı üzerinden bir arkadaşıyla canlı yayın yaptı. Dobralığıyla tanınan Dermancıoğlu, arkadaşıyla sohbet ederken "Senin evde kocan var, ben ne yapayım? Ya keşke sevgilimden ayrılmasaydım, geçen aradım ama yok" şeklinde bir itirafta bulundu.

SALGIN NEDENİYLE EVİNDEN ÇIKMIYOR

Salgın olduğu şu günlerde evinden hiç çıkmadığını söyleyen oyuncu, sipariş verdiği ürünleri ve su damacalarını kapı önünde beklettiğini söyledi. Canlı yayında aldığı ürünleri takipçilerine gösteren Dermancıoğlu "Bakın iki gündür bunları bile eve sokmuyorum, burada kapı önünde bekliyorlar" dedi.

Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım

Haberin Videosu:

Oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım

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Haber Yorumları (10)
500
GEREKSİZ: kişide söyledikleri de gerkesiz
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AVNİ: eylülüm memleket nere la.yeşil gözlümüsün.
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EYLÜL: Mor gözlüyüm Avni abi
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EYLÜL: Adıyaman Kahta. Avni abi ya senin neresi?
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EYLÜL: ÇOK GÜZEL CEVAP YAZARDIM DA ESRA HANIMA NEYSE GEREK YOK . . . . . ALLAH SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA YARDIM ETSİN. .
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AVNİ: mrb eylülüm.yaş kaç acaba.
1 4 Yayından Kaldır
AVNİ: ben burdayıma la
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HUDBOR: Sevgilisi ondan ayrıldı aslında, maval okuma bize.
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ANLAŞILDI: Aranıyor bu.
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WANTED.BATI YAKASININ ŞERİFİ: Ödül ne?
1 Yayından Kaldır
500
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