Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım Koronavirüs salgını nedeniyle evinde olan oyuncu Esra Dermancıoğlu, bir arkadaşıyla konuşurken "Senin evde kocan var, ben ne yapayım? Keşke sevgilimden ayrılmasaydım" itirafında bulundu.

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Virüsten korunmak için kendisini eve kapatan oyuncu Esra Dermancoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya başladı. Bir arkadaşıyla canlı yayında sohbet eden oyuncu, yaptığı itirafla da herkesi şaşkına çevirdi.

"ESKİ SEVGİLİMİ ARADIM AMA YOK"

Yıllar önce yayınlandığı döneme damga vuran ve günümüzde de tekrarları verilen Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde Mukaddes yenge rolüyle akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabı üzerinden bir arkadaşıyla canlı yayın yaptı. Dobralığıyla tanınan Dermancıoğlu, arkadaşıyla sohbet ederken "Senin evde kocan var, ben ne yapayım? Ya keşke sevgilimden ayrılmasaydım, geçen aradım ama yok" şeklinde bir itirafta bulundu.

SALGIN NEDENİYLE EVİNDEN ÇIKMIYOR

Salgın olduğu şu günlerde evinden hiç çıkmadığını söyleyen oyuncu, sipariş verdiği ürünleri ve su damacalarını kapı önünde beklettiğini söyledi. Canlı yayında aldığı ürünleri takipçilerine gösteren Dermancıoğlu "Bakın iki gündür bunları bile eve sokmuyorum, burada kapı önünde bekliyorlar" dedi.