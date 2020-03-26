Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından küvetinde köpük banyosu yaparken çektiği fotoğraflarını paylaştı.

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve 21 bin 300'den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını Türkiye'ye sıçradı. Ülkemizde 59 kişinin hayatını kaybettiği virüsten korunmak isteyen Yasmin Erbil, kendisini evinde karatinaya aldı. Her daim cesur pozlarıyla gündeme gelen Erbil, son olarak küvette çektirdiği pozlarını yayınladı.

KÜVET POZLARINI PAYLAŞTI

Son olarak Magazin Hattı isimli programda sunuculuk yapan Yasmin erbil, renkli hayatı ve cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve evde yaptığı her şeyi Instagram hesabından paylaşan Erbil, son olarak evinin banyosundan takipçilerine seslendi. Küvetinde köpük banyosu yapan Erbil, "Çıkmayacağım" diyerek peş peşe fotoğraflarını paylaştı.