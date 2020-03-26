Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Yasmin Erbil, Erbil, Magazin

Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından küvetinde köpük banyosu yaparken çektiği fotoğraflarını paylaştı.

26.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:52
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve 21 bin 300'den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını Türkiye'ye sıçradı. Ülkemizde 59 kişinin hayatını kaybettiği virüsten korunmak isteyen Yasmin Erbil, kendisini evinde karatinaya aldı. Her daim cesur pozlarıyla gündeme gelen Erbil, son olarak küvette çektirdiği pozlarını yayınladı.

KÜVET POZLARINI PAYLAŞTI

Son olarak Magazin Hattı isimli programda sunuculuk yapan Yasmin erbil, renkli hayatı ve cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve evde yaptığı her şeyi Instagram hesabından paylaşan Erbil, son olarak evinin banyosundan takipçilerine seslendi. Küvetinde köpük banyosu yapan Erbil, "Çıkmayacağım" diyerek peş peşe fotoğraflarını paylaştı.

Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı

Haberin Videosu:

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı

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Haber Yorumları (8)
500
DEMOKRAT: Demokratik bir ülkede yasiyoruz . Birakin soyunsunlar sevaptir. . .
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
HACI DAYI: Babasının kızı. Dünya bu pisliklerin yüzünden batacak.
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
AHİR ZAMAN: Hayasızlık cesurluk olmuş
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
HERKESİN TUZU KURU: tabii parası olana sağlık var evde hersey var çalışamaya ihtiyacı yok
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
BABA: Babadan tacir! paranın nasıl kazanıldığını öğrenmiş, çocuk tezgahtan yetişir .
Cevap Yaz 1 16 Yayından Kaldır
AMCA: HELAL BABAA
1 Yayından Kaldır
IHTIYAR: ULA Bİ RAHAT DURUN. BAKA BAKA GÖZLERİM ŞAŞI OLDU ARTUKUN
Cevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
YAR-GIÇ: İLLA BİRİNE BAKACAKSAN BABASINA BAK SEN İHTİYAR!!
3 11 Yayından Kaldır
500
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