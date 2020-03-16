Karantina süresini doldurmayan Necati Şaşmaz, çocuklarını icra yoluyla aldı Yurt dışından dönen ve 14 günlük karantina süresini doldurmayan Necati Şaşmaz, boşanma aşamasında olduğu eşinden çocuklarını almak istedi.

Yurt dışından dönen ve 14 günlük karantina süresini doldurmayan Necati Şaşmaz, boşanma aşamasında olduğu eşinden çocuklarını almak istedi. Nagehan Şaşmaz, çocuklarını vermek istemeyince Necati Şaşmaz icra yoluna başvurdu.

Ukrayna'dan 4 Mart 2020 tarihinde Türkiye'ye dönen ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, çocuklarını almak için boşanma aşamasında olduğu Nagehan Şaşmaz'ın evine gitti. Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın yurt dışından döndükten sonra 14 günlük karantina sürecini geçirmediğini, çocukların bağışıklık sisteminin düşük olduğunu söyleyerek vermek istemedi. Bunun üzerine Necati Şaşmaz, çocuklarını avukatı eşliğinde icra yoluyla aldı.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA