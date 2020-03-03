"Karanlıkta Açan Çiçekler" oyunu Akşehirli tiyatroseverlerle buluştu

03.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:30

Roza Sanat Merkezi tarafından sergilenen "Karanlıkta Açan Çiçekler" oyunu, Akşehirli tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Oyun, Akşehir Belediyesi, Akşehir İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKİMMED) ile Türkiye Gençlik Vakfı Akşehir Temsilciliğinin katkılarıyla Akşehir Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Gösterime, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Belediye Meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ücretsiz olarak seyirciyle buluşan oyunda; akademisyen Ahmet Bey ve ailesi çevresinde gerçekleşen olaylar, doksanlı yıllarda her alanda yaşanan sıkıntıları ele alıyor. Bu sıkıntıların arkasından gelen post-modern 28 Şubat darbesinin ülkeye ve vatandaşlara etkileri Ahmet Bey ve ailesinin etrafında gelişen olaylarla anlatılıyor.

Muhammed Aslan'ın yazdığı ve Bayram Gündoğdu'nun yönettiği oyunda Bayram Gündoğdu, Büşra Balıkçı, Ömer Efe Çağlayan, Harun Balıkçı, Cemal Kırdar ve Damla Yılmaz rol aldı.

Kaynak: AA