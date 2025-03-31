Karanlık Bölge filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karanlık Bölge filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Karanlık Bölge filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Karanlık Bölge konusu, özeti ve Karanlık Bölge oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Karanlık Bölge filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Karanlık Bölge filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Karanlık Bölge filmini izleyecek olanların merak ettiği Karanlık Bölge konusu nedir, Karanlık Bölge oyuncuları kimler ve Karanlık Bölge özeti gibi konuları inceliyoruz.
KARANLIK BÖLGE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dünyaya hiçbir göktaşı çarpmadı, hiçbir terörist dünyayı tehlikeye atmadı, atom savaşı başlamadı ama bir şeyler ters gitti. Açıklanamayan bir olay Dünyayı etkisi altına aldığında birçok yer ile iletişim kesilir. Sadece Doğu Avrupa'da küçük bir alanda elektrik vardır. Askeri güçler araştırmaya başladıklarında arabalarda, yollarda, hastanelerde, tren istasyonlarında ve daha birçok yerde cesetlere rastlar. Dünyadaki hayatı kim ya da ne yok etmektedir?
KARANLIK BÖLGE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Osmolovskaya rolünde Kseniya Kutepova
Svetlana Ivanova Olya rolünde
Pyotr Fyodorov Yura rolünde
Konstantin Lavronenko Belediye Başkanı Dolmatov olarak
Aleksey Chadov Oleg rolünde
Lukerya Ilyashenko Alena rolünde
Filipp Avdeyev Zhenya rolünde
Ilya Volkov Ra rolünde
Artyom Tkachenko Eid rolünde
Sergey Godin Lavrin rolünde
Anastasiya Venkova
Aleksandr Nedorezov Spetsnazovets rolünde
Angelina Strechina Katia rolünde