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Karanlık Bölge filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karanlık Bölge filmi ne zaman, nerede çekildi?

Karanlık Bölge filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karanlık Bölge filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Karanlık Bölge filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Karanlık Bölge konusu, özeti ve Karanlık Bölge oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Karanlık Bölge filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Karanlık Bölge filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Karanlık Bölge filmini izleyecek olanların merak ettiği Karanlık Bölge konusu nedir, Karanlık Bölge oyuncuları kimler ve Karanlık Bölge özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARANLIK BÖLGE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünyaya hiçbir göktaşı çarpmadı, hiçbir terörist dünyayı tehlikeye atmadı, atom savaşı başlamadı ama bir şeyler ters gitti. Açıklanamayan bir olay Dünyayı etkisi altına aldığında birçok yer ile iletişim kesilir. Sadece Doğu Avrupa'da küçük bir alanda elektrik vardır. Askeri güçler araştırmaya başladıklarında arabalarda, yollarda, hastanelerde, tren istasyonlarında ve daha birçok yerde cesetlere rastlar. Dünyadaki hayatı kim ya da ne yok etmektedir?

KARANLIK BÖLGE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Osmolovskaya rolünde Kseniya Kutepova

Svetlana Ivanova Olya rolünde

Pyotr Fyodorov Yura rolünde

Konstantin Lavronenko Belediye Başkanı Dolmatov olarak

Aleksey Chadov Oleg rolünde

Lukerya Ilyashenko Alena rolünde

Filipp Avdeyev Zhenya rolünde

Ilya Volkov Ra rolünde

Artyom Tkachenko Eid rolünde

Sergey Godin Lavrin rolünde

Anastasiya Venkova

Aleksandr Nedorezov Spetsnazovets rolünde

Angelina Strechina Katia rolünde

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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