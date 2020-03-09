Karamürsel'den kısa kısa Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karamürsel Şube Başkanı Münteha Purut, yeniden göreve seçildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karamürsel Şube Başkanı Münteha Purut, yeniden göreve seçildi.

ADD Karamürsel Şubesi 12. Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yapıldı. Tek listeyle seçime gidilen kongre sonucunda, mevcut başkan Purut güven tazeledi.

Yelken yarışları yapıldı

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yelken Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ve Karamürsel Yelken Kulübü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yelken yarışları düzenlendi.

Yarışlar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.

Kaynak: AA