Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'ün kongre çağrısına cevap: Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan, partinin YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün parti yönetimini eleştirerek kongre çağrısı yapması sonrası ilk açıklama geldi. Karamollaoğlu, "Dünkü açıklama Oğuzhan Bey'i bağlar. Kendisiyle de görüşeceğiz. Parti içi meseleleri kamuoyunda tartışmayı doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeler ile dikkat çeken Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve gençleri, Millî Görüş'e kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullandı.

"LİSTE HAZIRLANACAK VE KONGRE BAŞKANLIĞINA SUNULACAK"

Milli Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönünün, ahlaki ve manevi değerlere bağlılığı ön planda tutması olduğunu vurgulayan Asiltürk, şunları kaydetti: "Allah'ın izniyle önümüzdeki kongrede, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu sosyal ve siyasi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız. Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Milli Görüşe kazandırmak için benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin."

"AÇIKLAMASI, OĞUZHAN BEY'İ BAĞLAR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Asiltürk'ün kongre çağrısı sonrası yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Parti meselelerimizi kamuoyu önünde tartışmayı bu zamana kadar yapmadım, bundan sonra da yapmayacağım. Dünkü açıklama Oğuzhan Bey'i bağlar. Kendisiyle de görüşeceğiz. Bundan dolayı da başka bir açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Parti içi meseleleri kamuoyu önünde paylaşmak ülke meselelerini çözmeye yardımcı olmaz."