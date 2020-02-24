Karaman İŞKUR Meslek Kurslarını desteklemeye devam ediyor
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Karaman İŞKUR Meslek Kurslarını desteklemeye devam ediyor

İŞKUR İl Müdürü Sayın Sarıkaya; "Bizim ağırlıklı olarak hedefimiz istihdam garantili kurslar açmak, bunun yanında meslek becerilerini geliştirmeye yönelik hayatın her alanında kişiye fayda sağlayacak kursları da destekliyoruz" dedi.

24.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:49
Karaman İŞKUR Meslek Kurslarını desteklemeye devam ediyor

; kursiyerleri yerinde ziyaret ederek hayırlı olması temennisi ile başarılar diledi .

ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile 19.02.2020-22.05.2020 tarihleri arasında 25 kişilik kilim dokuma kursu ile Karaman Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Akçaşehir Beldesinde 17.02.2020-28.02.2020 tarihleri arasında 13 kişilik erkek üst giysileri elemanı mesleğinde kurs açılmıştır.

Her iki kursumuza da katılan katılımcılarımıza zaruri giderleri için cep harçlığı ödenecektir.

Kaynak: Bültenler
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