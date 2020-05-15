Karaman'da yangın Karaman'da Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinin (KETEM) jeneratöründe çıkan yangın küçük çaplı hasara neden oldu.

Karaman'da Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinin (KETEM) jeneratöründe çıkan yangın küçük çaplı hasara neden oldu. Fenari Mahallesi 303. Sokak'ta bulunan KETEM binası yanındaki jeneratörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle jeneratörde hasar oluştu. Kaynak: AA