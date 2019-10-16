Karaman'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Karaman'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

16.10.2019 10:57
Karaman'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pınarkaya köyü Topçulu mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasını sürmeye giden Mehmet Budak (77), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Budak'ın cenazesi traktörün altından itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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