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Karaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Karaman'da jandarmanın yürüttüğü devriye esnasında bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Karaman'da jandarmanın yürüttüğü devriye esnasında bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde devriye görevi yapmakta olan Yeşildere Jandarma Karakolu ekipleri, A.B. (35) isimli kişiyi durdurdu. Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Tabancaya el konulurken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KARAMAN

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Haber: Karaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler
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