Karaman'da karı-kocayı trafik kazası ayırdı
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Karaman'da karı-kocayı trafik kazası ayırdı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole inerek boş tarlaya takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.

09.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:40
Karaman'da karı-kocayı trafik kazası ayırdı

'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole inerek boş tarlaya takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre (65) yönetimindeki 68 LB 018 plakalı otomobil, Karaman-Paşabağı köyü yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya takla attı. Kazada sürücü Adem Mutlu yaralanırken eşi Fatma Mutlu (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Adem Mutlu tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Fatma Mutlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere kocasının tedavi altına alındığı hastanenin morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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