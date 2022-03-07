KARAMAN (İHA) - Karaman'da heyelan zeytin ağaçlarını kökünden söktü, köy yolunu ulaşıma kapattı

KARAMAN Karaman'da aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan heyelanda, 7 bin metrekarelik alan yaklaşık 100 metre aşağıya kayarken, zeytin ağaçlarını kökünden söktü.

Merkeze bağlı Bademli köyü Bilasan mevkiinde heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelanda çok sayıda zeytin ağacı kökünden sökülürken, bahçe yolu ulaşıma kapandı. Heyelan olayının duyulmasının ardından AFAD Müdürü Şerife Han, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve köy muhtarı Ali Ünüvar'dan bilgiler aldı.

"Zeytin ağaçları yerle bir olmuş durumda"

Heyelanın olduğu bölgede incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, tüm Bademli köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada büyük bir doğal afet olayının yaşandığını belirten Bayram, "Hafta sonu meydana gelen bu heyelanla ilgili olarak köy muhtarımızın bizleri aramasıyla birlikte AFAD ve İl Tarım ve Orman Müdürümüz ile birlikte buraya geldik. Yaptığımız incelemede bölgede ciddi anlamda zeytin ve fıstık ağaçlarının heyelanda yerle bir olduğunu gördük. Bu tür heyelanlar genellikle kış günlerinde yaşanıyor. Burası mikro klima özelliği olan bir bölgedir. Aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana gelmiş. Ovada susuzluktan dolayı obruklar oluşurken, burada da fazla yağışlardan dolayı heyelan oluşmuştur" dedi.

Köy Muhtarı Ali Ünüvar da "Aşırı yağışlardan dolayı oluşan heyelan korkunç bir görüntü oluşturdu" diye konuştu. AFAD ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yağışların devam etmesi nedeniyle hasar tespit çalışmaların ileriki günlerde yapılacağını belittiler.