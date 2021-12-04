Karaman'da çiftçilere ceviz, zeytin ve badem fidanı dağıtıldı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ceviz, zeytin ve badem fidanı dağıtım programına katıldı.

İl Özel İdaresi sahasında gerçekleştirilen fidanların çiftçilere dağıtımı öncesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş konuyla ilgili katılımcılara bilgiler verdiler.

Bilgilendirme konuşmalarının ardından 530 bin liraya mal olan 14 bin 290 adet ceviz, 5 bin 180 adet zeytin ve 15 bin 598 adet badem fidanı Vali Işık ve il protokolü tarafından çiftçilere dağıtıldı.