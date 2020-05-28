Karaman'da camiler cuma namazına hazırlanıyor
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Karaman'da camiler cuma namazına hazırlanıyor

Karaman Belediyesi, korona virüsle mücadele önlemleri nedeniyle uzun zamandır vakit ve cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı camileri, yarınki cuma namazına hazırlanıyor.

Karaman'da camiler cuma namazına hazırlanıyor
28.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:53

Karaman Belediyesi, korona virüsle mücadele önlemleri nedeniyle uzun zamandır vakit ve cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı camileri, yarınki cuma namazına hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığınca, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Karaman'da sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı kılınacak açık alanlar ve cami avluları belirlendi. Bu kapsamda il genelinde 62 camide cuma namazı kılınabilecek.

Camilerde yapılan düzenlemelerle ilgili olarak Karaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kılınacak olan cuma namazı için belediye ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, namaz kılınacak olan alanları tek tek yıkıyor, temizliyor ve dezenfekte ediyor. Uzun bir aranın ardından tekrar cemaatle cuma namazı kılınacağı kararıyla birlikte teyakkuza geçerek, namaz kılınacak olan tüm camilerin belirlendiği alanları namaz vaktine kadar düzenlemiş olacak" denildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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