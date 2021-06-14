Karaman'da iş yerinde yangın çıktı

Karaman'da bir bayan kuaföründe çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaman'da bir bayan kuaföründe çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ahi Osman Mahallesi Yeni Minare Caddesi'ndeki bayan kuaförünün mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredeki esnafın durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü.

Yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu