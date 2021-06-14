Karaman'da iş yerinde yangın çıktı
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Karaman'da iş yerinde yangın çıktı

Karaman'da iş yerinde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da bir bayan kuaföründe çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaman'da bir bayan kuaföründe çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ahi Osman Mahallesi Yeni Minare Caddesi'ndeki bayan kuaförünün mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredeki esnafın durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü.

Yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Karaman'da iş yerinde yangın çıktı
Karaman'da iş yerinde yangın çıktı
Karaman'da iş yerinde yangın çıktı
Karaman'da iş yerinde yangın çıktı
Karaman'da iş yerinde yangın çıktı
Karaman'da iş yerinde yangın çıktı
Karaman'da iş yerinde yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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