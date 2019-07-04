Karaman'da bıçaklanan köy muhtarı tedavi altına alındı

Karaman'da bıçaklanan köy muhtarı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhtar Hacı Ali Küçükberber ile köy kıraathanesi işletmecisi Ali G. ve oğlu Ali Osman G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali G.'nin oğlu Ali Osman G. eline geçirdiği bıçakla muhtar Hacı Ali Küçükberber'i karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan muhtar, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Muhtarın hastanede tedavisi halen devam ederken, jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Osman G., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA