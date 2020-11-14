Karaman'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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Karaman'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

14.11.2020 23:43 | Son Güncelleme: 14.11.2020 23:46
Karaman'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Karaman'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Karaman'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde bir dairede arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erdoğan kalbinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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