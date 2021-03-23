Karaman'da 82 gün sonra dağlık arazide cesedi bulunan şahıs toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karaman'da 82 gün sonra dağlık arazide cesedi bulunan şahıs toprağa verildi

23.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:31
Karaman'da 82 gün sonra dağlık arazide cesedi bulunan şahıs toprağa verildi

Karaman'da 82 gündür kayıp olarak aranan ve dün Mersin'in Mut ilçesi yakınlarında dağlık arazide cansız bedeni köylüler tarafından bulunan Mustafa Yavuzcan (25), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman'da 82 gündür kayıp olarak aranan ve dün Mersin'in Mut ilçesi yakınlarında dağlık arazide cansız bedeni köylüler tarafından bulunan Mustafa Yavuzcan (25), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yavuzcan'ın cezaevinden izinli çıkan babası da katıldı.

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Mustafa Yavuzcan, geçtiğimiz 31 Aralık'ta bir akrabasıyla Ermenek ilçesine gittikten sonra dönüşte yolda araçtan inen ve o günden bu yana kendisinden haber alamayan ailesi polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aile, jandarma, polis ve AFAD ekipleri, kayıp genci araçtan indiği bölgede günlerce arama yaptı ancak bir sonuca ulaşamadı.

"Cesedi, bahçelerine çalışmaya giden köylüler buldu"

Kayıp olarak her yerde aranan Mustafa Yavuzcan'ın cansız bedeni dün Mersin'in Mut ilçesine bağlı Geçimli Mahallesi Karanlık Dere mevki'inde bahçeye çalışmaya giden köylüler tarafından bulunarak jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekibinin yaptığı incelemede ölen şahsın Karaman'da 82 gün önce kaybolan Mustafa Yavuzcan'a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yavuzcan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere önce Mut Devlet Hastanesi morguna oradan da Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"Oğlunun cenazesine katıldı"

Yavuzcan için Ahmet Yesevi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yavuzcan'ın yakınlarının yanı sıra Karaman M Tipi Kapalı Cezaevinde bir suçtan dolayı tutuklu bulunan babası M.A.Y.'de özel izinle katıldı. Kılınan namazın ardından Yavuzcan'ın cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi. Kayıp olarak aranan Mustafa Yavuzcan'ın ailesi oğullarının buluna bilmesi için bir televizyon kanalında yayınlanan 'Gerçeğin Peşinde' programına katılmış ve günlerce aranmıştı. - KARAMAN

Karaman'da 82 gün sonra dağlık arazide cesedi bulunan şahıs toprağa verildi
Karaman'da 82 gün sonra dağlık arazide cesedi bulunan şahıs toprağa verildi
Karaman'da 82 gün sonra dağlık arazide cesedi bulunan şahıs toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İşçi Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman'da 82 gün sonra dağlık arazide cesedi bulunan şahıs toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 14:37:12. #1.15#
title