Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30.08.2019 12:38

Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.



Kutlamalar Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Buradaki törene Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ile askeri ve mülki erkan katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından Vali Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Valiliğinde tebrikleri kabul etti. Protokol üyeleri daha sonra resmi geçit töreninin yapılacağı İsmet Paşa Caddesine geçti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Jandarma Teğmen Turgut Kiprit'in günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından resmi geçit töreni yapıldı. Tören geçişine Karaman Gaziler Derneği'ne üye gazilerde katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA