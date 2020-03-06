Karakter nasıl yazılır? TDK'ya göre karakter mi, karekter mi? Karakter ne demek?

06.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:09

Karakter kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Karekter TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, karakter nasıl yazılır? Karakter mi, karekter mi? TDK'ya göre karakter kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

KARAKTER NASIL YAZILIR? KARAKTER Mİ, KAREKTER Mİ?

Karekter: Yanlış

Karakter: Doğru

TDK'YA GÖRE KARAKTER NE DEMEK?

Karakter:

Fransızca caractère

1. isim Ayırt edici nitelik.

2. isim Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye:

"Yıldız'ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var." - Aka Gündüz

3. isim Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi:

"Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır." - Refik Halit Karay

4. isim Basımda harf türü.

5. isim, edebiyat Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.

6. isim, felsefe Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.