Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırdığı için 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kaldırıldı. Böylece saldırgan yeniden hakim karşısına çıkacak.

Karaköy'de iki başörtülü kadına saldırdığı iddiasıyla 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakılan sanık Semahat Yolcu hakkındaki karar, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine kaldırıldı. Daha önce de benzer bir eylemden dolayı hakkında başka bir mahkemede yargılamanın devam etmesi dikkate alınarak Semahat Yolcu'nun yeniden yargılanmasına karar verildi.

SALDIRGANIN CEZASI ERTELENMİŞTİ

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü genç kızlar Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce'ye saldırdığı iddia edilen sanık Semahat Yolcu'nun İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava 21 Şubat'ta karara bağlanmıştı. Sanık Semahat Yolcu, iki müştekiye karşı 'Hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay 7 gün, zincirleme olarak 'Tehdit' suçundan 6 ay 7 gün, 'Yaralama' suçundan 3 ay 10 gün ve 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan ise 10 ay olmak üzere toplamda 2 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılmış ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

2018'DE BENZER BİR OLAYA KARIŞTIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce'nin avukatı Mustafa Doğan İnal, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin koşullar oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar verdiğini ancak sanığın 2018 yılında da benzer bir eylemde bulunduğunu belirtti.

SANIK YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sanık Semahat Yolcu hakkında benzer bir olaydan dolayı kovuşturma yürütüldüğünü belirten mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaate hangi tutum ile davranışları nedeniyle ulaşıldığının ve olayda kamu zararının ne şekilde giderildiğinin kararda tartışılmamış olması sebebiyle usul ve yasaya uygun bulunmayan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına hükmetti.Dava dosyası, yeniden 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanık Yolcu, 2 Ekim 2020'de yeniden hakim karşısına çıkacak.